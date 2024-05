Il Festival con 10 mirabolanti artisti di strada che riempie piazze e cortili

Non poteva iniziare meglio di così la due giorni dell'evento "Qua e là per piazze e cortili". Una folla di grandi e bambini ha infatti gremito ieri sera, sabato 4 maggio, il centro di Olginate davanti alla chiesa parrocchiale di Sant'Agnese per applaudire gli spettacoli del Festival con gli artisti di strada.

"Qua e là per piazze e cortili"

L'evento, organizzato da Comune e Pro loco di Olginate è giunto infatti alla sua nona edizione, in scena questo primo weekend di maggio. Tra piazze e vie del nucleo storico, residenti e visitatori possono apprezzare gli show di 10 mirabolanti artisti pronti a lasciare tutti a bocca aperta come avvenuto nella serata di ieri quando il centro paese si è trasformato in un teatro a cielo aperto.

Oggi, domenica 5 maggio, si proseguirà (già a partire dalle ore 10) tra il lungolago e villa Sirtori fino al gran finale in programma alle 19 con "Alto livello", uno spettacolo di trasformismo sui trampoli di grande impatto visivo. Anche per i visitatori in arrivo da fuori paese sono a disposizione ampi parcheggi nelle vicinanze.