A Olginate maratona di lettura con i testi di Italo Calvino

L'unione italo tedesca Kultur-Gesellschaften Vdig ha dato il via alla nona edizione della maratona di lettura annuale che per il 2023 vede protagonisti gli scritti di Italo Calvino. L'iniziativa culturale ha preso il via il 2 marzo scorso con momenti di lettura in italiano e tedesco, organizzati in 20 città. Una tappa sarà anche nel Lecchese, in particolare nel comune di Olginate.

L’associazione Santa Maria la Vite - Giuditta Podestà come membro e socio della Vdig partecipa infatti alla maratona letteraria con una propria proposta di lettura dal titolo "Italo Calvino, ovvero la scienza visita la narrativa". Il giorno 18 marzo alle ore 15 nella sala della conchiglia del convento di Olginate si leggeranno alcune pagine dai romanzi di Calvino a confronto con Umberto Eco, due letterati che hanno ben rappresentato in Europa e nel mondo la letteratura italiana, come ha commentato Maryse Jeuland Meynaud in un convegno tenuto proprio a Olginate, organizzato da Giuditta Podestà. Il professor Giuseppe Leone commenterà e proporrà letture tratte dai romanzi di Italo Calvino suggerite dalla Vdig.

"Ogni anno molteplici iniziative prendono parte a questa maratona, durante la quale in molte città vengono letti contemporaneamente brani sia in italiano, sia in tedesco - spiegano i promotori - Più di 20 tra associazioni e istituzioni partecipano con i loro partner alla maratona di lettura: Stoccarda, Potsdam, Düsseldorf, Karlsruhe, Dresda, Braunschweig, Hannover, Berlino, Lubecca, Paderborn, Detmold, Remscheid, Kassel, Olginate, Kleve, Bremen, Hildesheim, Osnabrück, Bielefeld, Colonia e Wetzlar. Gli autori presentati fino ad oggi spaziano da Dante Alighieri a Elsa Morante".

Quest'anno verranno letti estratti dalle opere dello scrittore, giornalista, saggista, editore Italo Calvino in occasione del suo centenario dalla nascita. Calvino è una delle voci letterarie più importanti d'Italia e fa parte della letteratura mondiale.