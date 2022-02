C'è la nuova data dello show di Iacchetti rinviato causa covid

Prezzo non disponibile

Il covid è alle spalle: nuova data per lo spettacolo "Intervista confidenziale" con Enzo Iacchetti al cinema teatro Jolly di Olginate. Lo show era stato inizialmente previsto per il 5 febbraio, ma era poi saltato (e stato quindi rinviato) dopo che il noto artista era risultato positivo al Covid.

Proprio Iacchetti, su Instragram, aveva comunque voluto rassicurare fan e amici sulle proprie condizioni di salute: "Ho il covid, ma grazie alla terza dose di vaccino sto bene e non ho sintomi”. Il presentatore di Striscia la notizia è ora guarito e risultato negativo al tampone.

Il suo staff, in accordo con quello del Jolly ha così ufficializzato la nuova data: "Comunichiamo che lo spettacolo, in accordo con la produzione, sarà recuperato sabato 21 maggio alle ore 21.00. Biglietti e abbonamenti acquistati per lo spettacolo di febbraio rimangono validi e utilizzabili nella nuova data". Sul sito www.cinemateatrojolly.it sono acquistabili i posti ancora liberi.