Ecco quando sarà recuperato lo show di Solenghi e Lopez

Nuova data al Jolly di Olginate per il "Massimo Lopez & Tullio Solenghi Show". Lo spettacolo che avrebbe dovuto andare in scena lo scorso venerdì 7 gennaio era stato rinviato causa covid e verrà recuperato giovedì 7 aprile alle ore 21. Lo hanno comunicato i partavoce dello staff di volontari che si occupano della programmazione del cinema teatro Jolly, quest'anno arricchita dalla presenza di diversi big. "Comunichiamo che lo spettacolo, in accordo con la produzione, sarà recuperato giovedì 7 aprile alle ore 21 - scrivono in una nota - Biglietti e abbonamenti acquistati per lo spettacolo del 7 gennaio rimangono validi e utilizzabili nella nuova data. Stiamo avvisando tutti gli interessati tramite email, sms, whatsapp, canali social, sito web".

Una buona notizia dopo l'improvvisa doccia fredda di venerdì sera quando era tutto pronto per l'atteso spettacolo dei due apprezzati attori. "A causa del rilevamento di un caso positivo riscontrato nello staff della compagnia teatrale di Massimo Lopez e Tullio Solenghi, lo show in programma ieri sera al Jolly di Olginate è stato rimandato a data da destinarsi, ma si terrà comunque appena possibile. Siamo profondamente rammaricati per questa situazione che chiaramente è indipendente dalla nostra volontà" - avevano subito fatto sapere i volontari guidati da Mattia Morandi annunciando che l'atteso evento sarebbe stato recuperato e che a breve sarebbe stata definita la nuova data. Così è stato: appuntamento dunque alla serata del 7 aprile.