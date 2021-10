Pizzoccherata in piazza e castagnata

Vai pazzo per i pizzoccheri e per le burolle? Ecco allora un evento che fa per te. Domenica 24 ottobre a Olginate si terrà infatti una "Pizzoccherata in Piazza" con il piatto tipico valtellinese che sarà preparato dai maestri dell'assocoazione Astel di Teglio. A seguire castagnata con gli alpini.

L'appuntamento è dunque per domenica 24 ottobre a partire dalle ore 12.30 in piazza Garibaldi, nel centro storico che si affaccia sul lungolago. L'iniziativa è organizzata da Comune, Pro loco di Olginate, parrocchia di Sant'Agnese, associazione Rivivi Santa Maria e Avis.

Insieme ai pizzoccheri il menù prevede anche minicarpaccio di bresaola, mezzo litro di acqua, frutta e caffè. Ci sarà inoltre la possibilità di abbinare vini valtellinesi e birre artigianali e sarà possibile l'asporto di porzioni di pizzoccheri dalle ore 11.30 alle 12. Dalle 14 gli alpini del gruppo "Adda" di Olginate prepareranno poi le castagne, senza dimenicare la musica dal vivo a cura di Franco Giaffreda. In caso di brutto tempo la pizzoccherata si spostarà nel salone dell'oratorio San Giuseppe.

Obbligatori prenotazione e green pass

L'ingresso è previsto solo con green pass. Sia l'asporto che l'accesso alla manifestazione saranno possibili solo su prenotazione e fino ad esaurimento posti. Gli interessati possono prenotarsi presso la sede della Pro loco in Villa Sirtori a Olginate martedì 12 ottobre (dalle ore 16 alle 18), giovedì 14 (dalle 20.30 alle 22), sabato 16 (dalle 10 alle 12) e martedì 19 (dalle 16 alle 18).