"Scuola di internet per tutti" raddoppia insieme alle associazioni Scuolaboriamo e Agorà

A grande richiesta le associazioni Scuolaboriamo e Agorà, attive nel territorio olginatese, hanno deciso di proporre la seconda edizione del corso online digitale “A scuola di internet per tutti”. Il progetto, promosso da Tim in collaborazione con Fondazione Mondo Digitale e realizzato nell'ambito del programma nazionale "Operazione Risorgimento Digitale" è finalizzato al miglioramento dell'alfabetizzazione digitale, per guidare i cittadini alla scoperta delle offerte dal digitale e degli strumenti in grado di semplificare la vita di tutti i giorni. Come illustrato nella locandina, si tratta di quattro le lezioni online gratuite in programma dalle ore 14.30 alle 15.30 di lunedì 25 gennaio, 1, 8 e 15 febbraio.

I temi spazieranno dai pagamenti tramite internet in sicurezza alle risorse che si possono trovare in rete per il benessere e il tempo libero, fino all'home banking e all'e-commerce. Per ulteriori infomazioni è possibile contattare il numero 338/4149516. Le pre-iscrizioni si raccolgono entro il 10 gennaio scrivendo a scuolaboriamo@gmail.com oppure a info@associazioneagora.it