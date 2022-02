"Un mondo senza oggetti? No!" Il design in 3 serate in vista del Salone del Mobile

Il Comune di Olginate organizza la seconda edizione di ?Un mondo senza oggetti? No!?, il ciclo di talk sul design in attesa del Salone del Mobile, la storica esposizione internazionale di Milano che questo anno festeggia i 60 anni e che si terrà dal 7 al 12 giugno 2022. Considerato l?interesse per l?edizione numero uno svoltasi nel 2019, l?Amministrazione comunale di Olginate ha deciso di riproporla dopo una pausa dovuta alla pandemia che ha limitato gli eventi culturali su tutto il territorio nazionale.

Da febbraio a marzo 2022, tre protagonisti del design milanese raggiungeranno Villa Sirtori (nella foto), sede della Biblioteca Civica comunale, e racconteranno al pubblico in tre serate ciò che fanno e il loro amore per il design.

Il curatore del programma è Prashanth Cattaneo

Da un?idea di Prashanth Cattaneo - pedagogista e giornalista, curatore del programma - "Un mondo senza oggetti? No!" vuole portare il design sul lago di Lecco con tre incontri rivolti, non solo agli addetti ai lavori, ma soprattutto a chi ha voglia di accostarsi a questo mondo dove il made in Italy ha ancora oggi un ruolo di primo piano sulla scena mondiale.

Il 16 febbraio talk con Giulia Pellegrino

I talk in programma sono tre e inizieranno tutti alle ore 20.45. La prima serata ?Design - 'Vietato l?ingresso'. I luoghi dove nasce la magia? si terrà mercoledì 16 febbraio e vedrà ospite Giulia Pellegrino (Lecco, 1971), curatore e project maker che presenterà il progetto da lei ideato per il Teatro degli Arcimboldi che ha previsto la ristrutturazione dei 17 camerini realizzati da 17 diversi architetti milanesi.

Il 9 marzo relatore Marco Sammicheli

Il secondo appuntamento ?Design?Milano ?The design city?? si terrà mercoledì 9 marzo e vedrà come relatore Marco Sammicheli (Fano, 1979), Direttore del Museo Design Italiano di Triennale Milano che presenterà la città del Salone del Mobile attraverso il suo libro ?The Design City. Milano città laboratorio? (Forma Edizioni, 2018) che racconta i rapporti tra cinque generazioni di designer e il sistema del design italiano.

Il 30 marzo protagonista Giovanna Castiglioni

L?ultimo appuntamento ?Design-Vivere il design alla Castiglioni? si terrà mercoledì 30 marzo 2022 e vedrà come protagonista Giovanna Castiglioni (Milano, 1972), voce narrante della Fondazione Achille Castiglioni, figlia di Achille Castiglioni, uno dei più grandi maestri del design italiano.

"Portare nei territori come il nostro vicino a Milano alcuni autori, studiosi, addetti ai lavori prima del Salone del Mobile rappresenta una possibilità in più per riflettere e prepararsi a questo grande evento internazionale al quale è bello partecipare perché il design è veramente parte della cultura e della storia del nostro Paese - commenta Prashanth Cattaneo, curatore del programma - Ringrazio il Comune di Olginate per la fiducia e gli ospiti che hanno accolto il nostro invito. Tutti sono invitati. Come avremo modo di sentire dalle parole dei relatori, il design è per tutti".

Il Comune di Olginate nella persona di Roberta Valsecchi, assessore a Bilancio e Cultura, ringrazia per la collaborazione: il designer Paolo Vallara, LE COSE , Bellavite non solo carta / ?nimagrigia.

Ingresso libero

L'ingresso alle tre serate sarà libero, ma con accesso tramite ?Green pass rafforzato?. Gli incontri inizieranno alle ore 20.45 e termineranno alle 22.30 con drink. Per il parcheggio: Piazza Volontari del Sangue, Olginate. Per tutte le informazioni e interviste: 0341 655615 - cultura@comune.olginate.lc.it - www.comune.olginate.lc.it

Il programma in sintesi

Design -?Vietato l?ingresso?. I luoghi dove nasce la magia

Mercoledì 16 Febbraio 2022 ore 20.45

TALK con Giulia Pellegrino (Lecco, 1971) curatore e project maker

Design - Milano ?The design city?

Mercoledì 9 Marzo 2022 ore 20.45

TALK con Marco Sammicheli (Fano, 1979) Direttore del Museo Design Italiano di Triennale Milano

Design - Vivere il design alla Castiglioni

Mercoledì 30 Marzo 2022 ore 20.45

TALK con Giovanna Castiglioni (Milano, 1972) voce narrante della Fondazione Achille Castiglioni.