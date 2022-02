Una serata con la poesia in musica di Fabrizio de Andrè

Prezzo non disponibile

Parole, musica e poesia di Fabrizio De' Andrè al Jolly di Olginate. Lo staff del cinema teatro parrocchiale propone infatti un concerto tributo al grande cantautore genovese che verrà proposto dal gruppo "Area Faber".

L'appuntamento è per mercoledì 16 febbraio alle ore 21. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi della ricca rassegna del cinema teatro Jolly, tra big e musica, spaziando da Gene Gnocchi al tributo ai Queen, passando per cinema e spettacoli per bambini.

Per chi ama canzoni come "Il Pescatore", "Anime salve", "La guerra di Piero", "Creuza de mä", "Bocca di rosa" e tante altre, quella di mercoledì sarà un'occasione da non perdere. Tutte le informazioni su costo bilgietti e prevendite su: https://www.cinemateatrojolly.it/