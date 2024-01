Promuovere una corretta cultura del vino: l'open day di Onav Lecco

Onav è l'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Vino, fondata ad Asti nel 1951. Il suo compito è promuovere una corretta cultura del vino attraverso la sensibilizzazione all'assaggio, la divulgazione dei principi e la formazione tramite corsi organizzati localmente. È strutturata a livello nazionale con numerose sezioni provinciali, tra cui quella di Lecco.

L'iniziativa al ristorante Passone di Montevecchia

"Chiunque può iscriversi per sviluppare le sue doti naturali e imparare, in modo piacevole, a gustare e saper giudicare la qualità del vino" - spiegano i portavoce dell'associazione che organizza eventi a tema anche in provincia di Lecco. "Per maggior informazioni vai su https://www.onav.it oppure ti aspettiamo martedì 23 gennaio alla ore 20.45 al nostro open day che si terrà al Ristorante Passone di Montevecchia". Per pertecipare alla serata, completamente gratuita, occorre registrarti alla pagina https://onav.it/eventi/open-day1