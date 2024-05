Open day corsi acconciatore, estetista e massaggiatore mcb

Prenota il posto per conoscere i nostri corsi accreditati da Regione Lombardia! Potrai assistere ai lavori dei nostri alunni, conoscere gli insegnanti, i programmi didattici e, se vorrai, potrai sottoporti ai trattamenti di manicure, acconciature o massaggi.



Ore 10:00 Presentazione della scuola.

Ore 11:00 Suddivisione degli ospiti in base al proprio interesse e presentazione dei corsi.

Ore 11:30 Lavori di messa in piega, make up, Nail Art e vari tipi di massaggio da parte dei nostri alunni.