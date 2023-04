Open day corsi di acconciatore, estetista e massaggiatore mcb

Galas Academy, storica scuola di Lecco, organizza per domenica 21 maggio un Open Day dove illustrerà i dettagli dei corsi di acconciatore, estetista e massaggiatore MCB accreditati dalla Regione Lombardia in partenza a settembre. Gli utenti potranno conoscere insegnanti e programmi, vedere gli alunni all'opera e toccare con mano la realtà dei corsi professionali. Seguirà rinfresco e distribuzione gadget per tutti i partecipanti.

È possibile prenotare il proprio posto direttamente online (https://www.galasacademy.it/open-day) oppure chiamando il numero 0341 360362.