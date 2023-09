Sabato 23 settembre, la palestra Gymnasium lancia un open day per una giornata ad accesso libero in cui si potranno provare i vari corsi a disposizione, tra cui: Pilates, Zumba, Gag, Fit Boxe, Mobility, Walking, Tone up e molto altro.

L’iniziativa, aperta a tutti, prevede interessanti promozioni dedicate. Tra queste la promo Gold & Silver che prevede, con la formula Silver, la sottoscrizione di un abbonamento annuale a scelta tra Sala Pesi o Sala Corsi a soli €380, mentre con la formula Gold una promo all inclusive con accesso illimitato sia ai Corsi che alla Sala Pesi a soli €400.

Agli studenti è invece riservata una promozione all inclusive con accesso illimitato sia ai Corsi che alla Sala Pesi a soli €300.

Il ricco programma della giornata, con accesso libero a partire dalle ore 9.30, prevede, oltre al libero accesso ai Corsi, una gara outdoor One to one a partire dalle ore 10.00, che prevede una premiazione finale ed alle ore 15.00 una gara outdoor di Tenuta Trazione riservata alle donne ed una gara outdoor di Forza riservata agli uomini. Per quanto riguarda i corsi invece si potranno provare, sotto la guida degli istruttori altamente specializzati e professionali: Pilates dalle ore 9.30 alle ore 10.00, Zumba dalle ore 10.00 alle ore 10.45, Gag dalle ore 11.00 alle ore 11.30, Fit Boxe dalle ore 11.30 alle ore 12.00, Mobility dalle ore 14.00 alle ore 14.30, Walking dalle ore 14.45 alle ore 15.15 e Tone Up dalle ore 15.30 alle ore 16.00. La giornata sarà intervallata da una pausa prevista dalle ore 13.00 alle ore 15.00 con Buffet e Aperitivo.

Gymnasium a different fit:

Via Bainsizza, 18/A, 23900 Lecco LC

Tel. 0341 498278

Indirizzo email: info@gymnasiumpoint.it

Sito web: www.gymnasiumpoint.it