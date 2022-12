Open night di Creatività scrittoriale

Ti piacere scrivere? Cerchi spunti per nuove storie? Vuoi un'opportunità per estrarre da te la fantasia che spesso rimane bloccata?

Potrebbe essere il momento giusto per partecipare al laboratorio di Creatività scrittoriale organizzato dal giornalista lecchese Stefano Bolotta per la serata del 12 gennaio 2023. Si tratta di una Open night a ingresso gratuito, durante la quale l'autore illustrerà (in maniera pratica, dunque come un vero laboratorio) l'attività che ha ideato e iniziato a proporre ormai da qualche mese in via Digione a Lecco.

"Sono partito con i primi due laboratori fra settembre e dicembre e la partecipazione è stata ottima - spiega Bolotta - È una proposta che piace e diverte. Viste le numerose richieste e i segnali di interessamento ricevuti ho pensato di allestire un laboratorio gratuito che possa fungere da 'prova' per chi ha curiosità di sperimentare quella che io chiamo 'creatività scrittoriale'. A fine gennaio partiranno poi i primi due veri laboratori della stagione 2023, Contaminazioni e La Scrittura matta".

Open night del 12 gennaio

Partecipazione gratuita. Necessaria la prenotazione. Fino a esaurimento posti

Per informazioni e iscrizioni: 339.8255546, stefano.bolotta@gmail.com

N.B. È consigliato portare il proprio materiale per scrivere (anche su supporto digitale)

Maggiori informazioni su www.stefanobolotta.com