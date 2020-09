Open Week scuola di musica

Se la musica è la tua passione sei capitato nel luogo giusto!

Ripartiamo in sicurezza!

Prenota il tuo appuntamento per una lezione prova:

- corso di canto

- corso di pianoforte

- corso di chitarra

- corso di batteria

- corso di songwriting

- corso di produzione musicale

- recording session

- corso di violino

- corso di basso

- corso di contrabbasso

Insomma, dai sfogo alla tua creatività!

Per info:

348.7722656

info@professionalmusicacademy.it