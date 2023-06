Ornitologia urbana a Oggiono

Una passeggiata tra case ed edifici in occasione del lancio del progetto "Sulle ali dei rondoni", alla scoperta di quelle specie di uccelli che vivono a stretto contatto con l'uomo.

L'Associazione Monte di Brianza organizza un evento di ornitologia urbana in collaborazione con il Cros di Varenna (Centro ricerche ornitologiche di Varenna) e il patrocinio del Comune di Oggiono.

Appuntamento a domenica 18 giugno in località Lazzaretto a Oggiono alle ore 9. I partecipanti affronteranno una facile camminata con il naso all'insù attorno al centro storico, con rientro previsto alle 12.30. Si consiglia di portare il binocolo. L'evento è gratuito ma l'iscrizione è obbligatoria a associazionemontedibrianza@gmail.com. In caso di pioggia la manifestazione sarà rimandata a data da destinarsi. Per informazioni www.montedibrianza.wordpress.com.