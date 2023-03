Orto in poesia nel giardino della villa

"Orto in poesia" nel giardino botanico. Domani, sabato 18 marzo alle ore 16, villa de' Ponti a Calolziocorte ospiterà una rassegna di poesia e scrittura promossa dalla comunità montana Lario orientale Valle San Martino, in collaborazione con la rete degli orti botanici della Lombardia, in preparazione alla Giornata mondiale della poesia Unesco in programma il 21 marzo. L'iniziativa cultura sarà moderata e coordinata da Lina Salvi.

I protagonisti del reading

Il tema del confronto, nelle diverse narrazioni degli autori presenti, che leggeranno dalle loro ultime pubblicazioni, ha lo scopo di offrire ai presenti una sintesi della produzione poetica oggi in Italia, in un luogo che coniughi la bellezza della natura con l?emozione dei versi e della scrittura. Sarà un momento speciale anche per festeggiare le eccellenze naturalistiche del territorio che si intrecciano con l?acqua, il fiume, le montagne, e le diverse varietà di piante presenti nel giardino botanico; per restituire ai presenti attraverso l?ascolto dei testi poetici il valore dei luoghi e della natura, il loro duplice accattivante fascino. I protagonisti selezionati per il reading sono: Carla Bariffi (poetessa, Gian Maria Gandolfi (poeta), Giovanna Rotondo Stuart (scrittrice) e Ornella Zambelli (scrittrice).

Il coordinamento di Lina Salvi

Lina Salvi nasce a Torre Annunziata nel 1960, vive in provincia di Lecco. In poesia ha pubblicato, oltre che su varie riviste letterarie, rassegne antologiche e siti web (La Mosca di Milano, Il Segnale, Gradiva, La Clessidra, Il Monte Analogo), le seguenti raccolte: Negarsi una stella, Dialogolibri, Olgiate Comasco, 2003, Abitare l?imperfetto, La Vita Felice, Milano, 2007 e altre ancora. La sua ultima raccolta è: "Del Deserto Puntoacapo" Editrice Pasturana, 2017. Più volte è stata finalista, segnalata o menzionata in premi nazionali. Il 25 e il 26 marzo in occasione delle Giornate Fai di primavera sono previste delle aperture straordinarie del giardino botanico con visite guidate dalle 10 alle 17.