Una serata con le immagini del Nepal riprese da Oscar e Fabio: "Costruiremo un rifugio"

Mattone dopo mattone il sogno continua, una visione onirica che oggi piano piano sta diventando realtà. Per i due amici mandellesi di Mandello bass, Oscar Ongania e Fabio Bartesaghi che lo hanno desiderato e reso reale, il sogno consiste nel dotare una zona del Nepal nella Rubi Valley di un rifugio che porti il nome del loro paese natio e più precisamente quello della zona a lago dove sono cresciuti condividendo amicizia e giochi di gioventù. Per raccogliere i fondi necessari alla realizzazione del loro progetto, venerdì 3 marzo alle ore 20.45 al teatro San Lorenzo scorreranno nuove immagini e volti raccolti e fermati dall'obiettivo della macchina fotografica in terra nepalese dove si sono recati per scalare Paldor Peak, raggiungendo nel maggio 2022, quota 6.000 metri.

Il "Mi ricordo da bambino" - come è stata intitolata la serata dei due amici - è un ulteriore promozione per Mandello del Lario. Proprio nello Stato dell'Asia meridionale incastonato ai piedi della sezione centrale dell'Himalaya tra India e Cina i due amici faranno a breve svettare il marchio "Mandell Bass" sul rifugio in costruzione che andrà ad ospitare camminatori da tutto il mondo. Un grande progetto che merita l'attenzione e la collaborazione di coloro che sono pronti ad aprire una finestra sul mondo. Seguendo le orme dei concittadini Oscar e Fabio.

(Si ringrazia Alberto Bottani per la collaborazione)