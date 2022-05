Torna "Degustation", il mercato del vino naturale

A Osnago torna "Degustation", l'evento dedicato alla degustazione di vini naturali. L'appuntamento è per sabato 21 e domenica 22 presso il circolo Arci La Lo.Co. di via Trieste. Sarà un'intensa due giorni ricca di vignaioli, produttori, apicoltori, band. Il tutto accompagnato dall'atmosfera che solo i soci della Lo.Co. e la sua cucina sanno offrire.

Quest'anno, come prima più di prima, la fiera mercato del vino naturale mira alla promozione delle produzioni agricole, etiche e di qualità. Oltre a inserirsi nel percorso tracciato da Luigi Veronelli, con l’obiettivo di promuovere la cultura e il consumo del vino naturale, la degustazione sarà accompagnata da due live musicali dedicati. Sul palco: "I Croccanti" e i "Lupi mannaggia". Per i più piccoli, invece, il G.A.S. (Gruppo Acquisto Solidale) di Arci La Lo.Co. ha ideato un laboratorio con gessetti per bambini dal titolo "L'arcobaleno in bottiglia".