Un tuffo nell'Ottocento letterario, a Valmadrera si parla di Virginia Woolf

L’Associazione Culturale La Semina- Aps e il Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni dell’Università di Milano organizzano il ciclo di incontri “La crisi dell’io nella letteratura dell’Otto-Novecento”. Promotori della rassegna, e suoi patrocinanti, sono i Comuni di Calco, Lecco, Mandello e Valmadrera, e la Provincia di Lecco. La Rassegna è composta di sei appuntamenti.

Gli appuntamenti della rassegna

"Diventerò io stesso tutta una struttura: Fernando Pessoa, un poeta plurale per il Novecento", martedì 8 febbraio, ore 20.45, presso il Polo Culturale di Calco-Arlate, in via San Gottardo. "Comporsi e scomporsi per le strade di Londra: La signora Dalloway di Virginia Woolf", martedì 22 febbraio, ore 20.45, presso la Sala Auditorium del Centro culturale Fatebenefratelli, via Fatebenefratelli 6, Valmadrera. "La gaia apocalisse dell’Impero Austro Ungarico nel romanzo L’uomo senza qualità di Robert Musil", martedì 15 marzo, ore 20.45, presso la Sala Auditorium del Centro Culturale Fatebenefratelli, Via Fatebenefratelli 6, Valmadrera. "Delitto e castigo: la confessione di un assassino. Fedor Dostoevskij", martedì 29 marzo, ore 20.45, a Mandello. "L’umorismo della crisi: le novelle di Pirandello", martedì 12 aprile, ore 20.45, presso il Polo culturale di Calco-Arlate, in Via San Gottardo. "Marcel Proust e le intermittenze del cuore”, martedì 26 aprile, ore 20.45, a Lecco.

Come illustrato dagli assessori Raffaella Brioni (assessore ai Servizi bibliotecari) e Marcello Butti (assessore alla Cultura) il primo incontro che Valmadrera ospiterà sarà dedicato a Virginia Woolf (1882-1941) scrittrice, saggista e attivista britannica, tra le voci più importanti della letteratura del XX secolo. Fu una figura di spicco nella narrativa sperimentale del modernismo inglese: nelle sue opere usufruiva spesso della tecnica del flusso di coscienza, che, pur rendendo la sua prosa più ostica a una prima lettura, concedeva al lettore di entrare gradualmente nella vita interiore dei personaggi raccontati come mai era accaduto prima di allora. Voce lirica, colta critica letteraria e indagatrice dell'animo umano, Woolf è considerata come una profonda innovatrice dello stile e della lingua inglese.

"Comporsi e scomporsi per le strade di Londra"

Titolo dell’incontro è “Comporsi e scomporsi per le strade di Londra: La signora Dalloway di Virginia Woolf”. Relatore sarà Sara Sullam, ricercatore di Anglistica del Dipartimento di Lingue, Letterature, Culture e mediazioni dell’Università di Milano. L’appuntamento è per martedì 22 febbraio, ore 20.45, presso la sala auditorium del Centro culturale Fatebenefratelli (nella foto), in via Fatebenefratelli 6. Seguirà il 15 marzo un secondo incontro valmadrerese incentrato su Robert Musil, scrittore e drammaturgo austriaco attivo nel primo ‘900.

Per assistere in presenza agli incontri di Valmadrera è necessaria la prenotazione ai contatti della Biblioteca Civica: biblioteca@comune.valmadrera.lc.it - telefono 0341-205112. Ricordiamo che per assistere allo spettacolo è necessario presentare Certificazione Verde Rafforzata e indossare la mascherina FFP2. È possibile vedere tutti gli incontri della rassegna in streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell’associazione culturale La Semina.