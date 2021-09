Al Palladium c'è "Dune"

Al Palladium arriva "Dune" di Denis Villeneuve. Si tratta di un film molto atteso, remake del film del 1984 di David Lynch che influenzò l'intero genere di fantascienza. Per acquistare i biglietti.

La programmazione

Venerdì 17 settembre DUNE ore 21.00

Sabato 18 settembre DUNE ore 21.00

Domenica 19 settembre DUNE ore 16.00 – 21.00

Lunedì 20 settembre DUNE ore 21.00

Martedì 21 settembre Riposo

Mercoledì 22 settembre Riposo

Giovedì 23 settembre Riposo

La trama

In un distante futuro dell'umanità, il duca Leto Atreides accetta la gestione del pericoloso pianeta di Arrakis, anche noto come Dune, l'unica fonte della sostanza più preziosa dell'universo, "la spezia", una droga che allunga la vita, fornisce capacità mentali sovrumane e rende possibili i viaggi nello spazio. Nonostante Leto sappia che l'offerta è parte di una complessa trappola creata dai suoi nemici, decide di partire per Arrakis, portando con sé la sua concubina Bene Gesserit Lady Jessica, il giovane figlio ed erede Paul, e i suoi più fidati consiglieri. Leto prende il controllo di un'operazione di estrazione della spezia, resa pericolosa dalla presenza di enormi vermi delle sabbie. Un amaro tradimento conduce Paul e Jessica dai Fremen, nativi di Arrakis che vivono nel deserto più profondo.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...