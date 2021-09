Al Palladium "No time to die"

Al Palladium non è tempo di... morire. In programmazione nella sala di Castello c'è infatti l'ultimo film della saga di James Bond, No time to die. Giovedì 30 settembre scatta anche la tradizionale Rassegna del giovedì con il pluripremiato Nomadland.

Qui si possono acquistare i biglietti per i titoli.

La programmazione

Giovedì 30 settembre NOMADLAND ore 21.00

Venerdì 01 ottobre 007 ore 21.00

Sabato 02 ottobre 007 ore 21.00

Domenica 03 ottobre 007 ore 16.00 – 21.00

Lunedì 04 ottobre 007 ore 21.00

Martedì 05 ottobre Riposo

Mercoledì 06 ottobre Riposo

La trama

Bond ha abbandonato gli impegni in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica. La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico Felix Leiter della Cia si palesa con una richiesta d'aiuto. La missione ha l'obiettivo di recuperare uno scienziato rapito e si rivela molto più complessa di quanto atteso: Bond sarà messo alla prova da un misterioso nemico dotato di una nuova arma tecnologica.

Il trailer del film

