Una serata online dedicata alla palude di Brivio

In occasione della giornata mondiale delle zone umide dello scorso 2 febbraio, Parco Adda Nord, Legambiente Lecco e Cros Varenna (Centro Ricerche Ornitologiche Scanagatta) organizzano una serata interamente dedicata alla Palude di Brivio, uno delle aree più pregiate a livello naturalistico del parco regionale nonché Sito d’Importanza Comunitaria. Liniziativa, aperta a tutti, si terrà in modalità online.

Come collegarsi

Interverranno sulla piattaforma Zoom (la partecipazione è libera utilizzando il link: https://us02web.zoom.us/j/85330609067) in qualità di esperti Giuliana Defilippis (“La Palude di Brivio: inquadramento territoriale e progetti di tutela”), Giuliana Pirotta (“Tre specie ornitologiche da non perdere in questo inverno”) e Maurizio Valota (“Anfibi e rettili della Palude di Brivio”). L’appuntamento per tutti è fissato per giovedì 11 febbraio alle 20.45.

La Palude di Brivio

La Palude del Brivio è uno dei 2.357 Sic (Siti d’importanza comunitaria) nonché Zona Speciale di Conservazione (Zsc) in Italia. Custodisce una ricca varietà di flora e fauna su una superficie di oltre 300 ettari suddivisa tra i territori comunali di Brivio, Cisano Bergamasco, Calolziocorte e Monte Marenzo.

La palude sorge interamente sul territorio del Parco Adda Nord. All’interno della riserva troviamo la cosiddetta Isola della Torre, delimitata a ovest e a nord dal fiume Adda e a est da un corso d’acqua chiamato la Ruggiolata, e l’Isolone del Serraglio, un tempo completamente staccato dalla terraferma e ritagliato dai diversi bracci dell’Adda che in questo punto si ramificava. L’Isola della Torre è di proprietà del Parco Adda Nord, mentre il resto dell’area è di proprietà privata.