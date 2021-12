Panettoncini in regalo alla pista di pattinaggio XXL

Gli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco continuano a colorare piazza Garibaldi tra tradizione, sapori e divertimento. Venerdì 24 dicembre alle 15 chi festeggerà la Vigilia di Natale sul ghiaccio della Pista XXL riceverà in regalo i classici panettoncini, disponibili fino a esaurimento scorte. Sono inoltre aperte due cassette di legno, installate per raccogliere le letterine per Babbo Natale dei pattinatori più piccoli.

"Natale è alle porte - racconta Michele Uga, direttore della struttura - e il nostro calendario di iniziative entra finalmente nel vivo. Il prossimo appuntamento è per la Vigilia di Natale: chi si diverte sul ghiaccio della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL il 24 dicembre riceve infatti in omaggio i tradizionali panettoncini natalizi. Nel periodo di feste seguiamo inoltre un orario speciale. Dal 22 dicembre al 6 gennaio siamo aperti tutti i giorni, con orario continuato, dalle 10.30 alle 23".

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL aspetta grandi e piccini anche venerdì 31 dicembre, per salutare il 2021 e accogliere il 2022 sul ghiaccio, con un brindisi a mezzanotte e un rinfresco beneaugurale. Giovedì 6 gennaio 2022 è poi la volta di una befana "speciale" pronta a sfrecciare sul ghiaccio della pista di piazza Garibaldi e a intrattenere grandi e piccini.

Orari e biglietti

Dal 22 dicembre al 6 gennaio la Pista di Pattinaggio XXL cambia orario, rimanendo aperta continuativamente dalle 10.30 alle 23. L'orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei prefestivi e festivi riprende invece dal 7 gennaio al 6 febbraio. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL per un'ora costa 6 euro per gli adulti e 3 per i bambini sotto il metro d'altezza. Allo stesso prezzo, ai residenti di Lecco sono concessi 15 minuti in più. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 3 euro all'ora per ogni alunno. I gruppi di almeno 10 persone avranno 1 euro di sconto.