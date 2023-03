Paolo Cevoli in "Andavo ai 100 all'ora"

"Andavo ai 100 all'ora" è il titolo del primo singolo di Gianni Morandi del 1962. Da allora le cose sono cambiate. Paolo Cevoli immagina di raccontare com'era la vita quando lui era bambino. Cose che oggi sembrano assurde.

Un racconto personale che attraversa la vita di Paolo sino ai giorni nostri non per dire che "una volta era meglio", anzi. Ma per comprendere le nostre radici e ridere di noi stessi.

Cevoli sarà protagonista al cineteatro De Andrè di Mandello il prossimo 13 aprile 2023 alle ore 21. Organizza la Pro loco, ingresso su prenotazione e a pagamento.

