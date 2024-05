Prezzo non disponibile

Gli alunni della 3BC del liceo classico Alessandro Manzoni di Lecco, con la guida didattico-scientifica del professor Marco Sampietro, invitano la popolazione alla serata dal titolo “Parole di pietra. Iscrizioni latine dal territorio lecchese (e non solo)”, che si terrà, a ingresso libero, venerdì 17 maggio alle ore 21 nell'aula magna del liceo in via XI Febbraio.

Durante l'incontri verranno presentati i risultati di un lavoro di ricerca sulle iscrizioni latine del territorio lecchese (e non solo), con particolare riguardo ai seguenti case studies: dalle enigmatiche iscrizioni sacre di Sirtori a quella di una rampolla della dinastia giulio-claudia, Giulia Drusilla, trovata ad Arcore; dal culto di Ercole nel Lecchese alla più antica attestazione epigrafica della cristianizzazione delle aree rurali lombarde; dagli epitaffi metrici incisi su alcune lastre tombali di importanti famiglie locali alle iscrizioni commemorative della chiesa di Santa Maria Assunta in Taceno, dove documenti epigrafici si intrecciano con i documenti d’archivio. I relatori saranno gli alunni della 3BC Sofia Ambrosini, Matilde Todeschini, Samuele Colombo, Greta Millul, Giulia Monti e Anna Pozzoni.