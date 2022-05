Partecipa alla conferenza finale del progetto Healps2

Univerlecco è lieto di invitarvi alla Conferenza Finale di Healps2 “Nature-based health-promoting tourism: an economic and future-proof boost for the Alps”, organizzata in collaborazione con STIIMA CNR, che si terrà il 18 e il 19 Maggio presso “Auditorium Casa dell’ Economia” CCIAA-Como-Lecco (Viale Tonale, 28/30, Lecco).

L'evento vedrà la partecipazione di figure di spicco del settore del Turismo della Salute regionale ed internazionale, che presenteranno esperienze mirate alla promozione dell'offerta turistica legata a benessere e salute in specifiche aree della macro regione alpina europea, e alla valorizzazione delle risorse naturali a fini anche terapeutici.

La partecipazione all'evento e alla cena di Networking è gratuita, previa registrazione obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/bYQ25N4JzXzXaYvc8

Visita il sito di Univerlecco per maggiori informazioni: https://univerlecco.it/projects/partecipa-alla-conferenza-finale-di-healps2