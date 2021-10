Passeggiata in compagnia dei cani lungo il torrente Caldone

Un'iniziativa spettacolare, dalla parte degli amici a quattro zampe. E se aggiungiamo le nostre due, quella in programma domenica 10 ottobre diventa... una "Passeggiata a sei zampe".

Si intitola proprio così l'evento che dalle 14 alle 16.30 verrà proposto in città grazie all'impegno di Croce rossa italiana Lecco, Gruppo cinofilo lecchese e Guardie ecozoofile Oipa Como Lecco.

L'occasione è preziosa per allontanarsi dalla città e camminare nella natura lungo il torrente Caldone in compagnia dei nostri cani, con la partecipazione di educatori cinofili. Durante la sosta le guardie ecozoofile animeranno un momento di benessere per gli animali.

L'evento è gratuito e non presenta criticità di alcun genere, il punto di ritrovo è in a Lecco (parcheggio del Penny Market) mentre chi ha difficoltà motorie potrà ritrovarsi al parcheggio di Via Movedo (Grotta Madonna di Lourdes ad Acquate). Prevista la possibilità di degustazione di prodotti tipici alla Taverna dei Poggi al costo di 5 euro (per questo è necessaria prenotazione entro giovedì 7 ottobre).

Al termine della passeggiata l'assessore all'Ambiente del Comune di Lecco Renata Zuffi presenterà il progetto "Bravo cittadino a 4 zampe", un percorso formativo con test per il conseguimento del patentino "ENCI CAE-1".

Per iscriversi all'evento: 6zampe@boun.cr, WhatsApp 3275978967.

L'itinerario proposto

