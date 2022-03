L'associazione Amici di Tremonte organizza domenica 10 aprile 2022 la passeggiata "Intra Montes" per conoscere le bellezze della frazione Tremonte a Santa Maria Hoè. I volontari del sodalizio, nato nel 1986 per tutelare la storia dell'omonimo borgo di origine medievale, accompagneranno la seconda domenica del mese di aprile tutti quanti vorranno visitare le corti della frazione e passeggiare nei sentieri del Monte di Brianza che la sovrasta.

Il ritrovo dei partecipanti è alle 14.30 nel campo da basket di via Leopardi a Santa Maria Hoè. La prima tappa sarà la cosiddetta Curt di Ajrolt dove un volontario racconterà le origini di Tremonte. Il gruppo si dirigerà poi alla torre di avvistamento dei De Capitani di Hoè e al ponte del Bordeà dove verrà narrata la nascita della Brianza.

Panorama e poesie

Alla Cà de Andrein e alla Cà de Linguen si potrà ammirare il panorama e ascoltare delle poesie in dialetto brianzolo. La camminata si concluderà infine alla chiesina di Santa Veronica intorno alle 17.30 quando verrà spiegata la storia della cappella risalente al 1280 e offerto un piccolo rinfresco ai partecipanti.

Il percorso di 2,3 chilometri complessivi e 200 metri di dislivello si sviluppa su asfalto, acciottolato e sentieri boschivi. Si raccomanda dunque ai partecipanti l'utilizzo di scarpe da trekking. Le strade percorse non sono adatte ai passeggini. L'adesione alla camminata è gratuita e non occorre una prenotazione. Per maggiori informazioni sul programma è possibile visitare il sito www.amiciditremonte.org.