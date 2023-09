Torna a grande richiesta "A cavallo con Michy in riva al lago", manifestazione (cui il Comune di Abbadia offre il patrocinio) proposta dall'associazione "Michy sempre con noi" in collaborazone con il ranch La Quercia di Colico sulla spiaggia adiacente il Camping Spiaggia ad Abbadia Lariana.

L'appuntamento è per domenica 1° ottobre dalle 10 alle 12 e dalle 13 alle 17.

Grandi e piccini potranno provare l'emozione di salire in sella ai cavalli per una passeggiata vista lago. Quest'anno una grande novità: "Giro in Lucia con Michy sul lago" sulle storiche imbarcazioni di manzoniana memoria, grazie alla collaborazione dell'associazione I Laghée.

Il contributo minimo è di 5 euro. Il Camping Spiaggia sarà aperto come punto bar/ristoro con aperitivi e pizza. Per ingannare il tempo saranno attivi gli amici dell'associazione dei genitori Fuoriclasse. In caso di maltempo purtroppo l'evento verrà annullato.