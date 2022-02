Passeggiata naturalistica al Lago di Sartirana

Prezzo non disponibile

Una passeggiata naturalistica alla scoperta della riserva del lago di Sartirana. L'appuntamento è per domenica 20 febbraio dalle 9.30 alle 12.

Organizzano Cros, Legambiente Lecco, Riserva naturale Lago di Sartirana con il patrocinio della Città di Merate.

Il ritrovo è in programma al parcheggio di Via Giovanni Paolo I presso l'area camper. Se possibile, è opportuno munirsi di un binocolo per l'osservazione degli uccelli.

Le prenotazioni si raccolgono entro il 19 febbraio scrivendo a info@legambientelecco.it (fino a esaurimento posti, massimo 25 persone).

L'evento rispetta la normativa anti-covid vigente e in caso di maltempo sarà rinviato alla settimana successiva.