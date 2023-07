Grande successo per la Pastasciutta Antifascista nel lecchese

Si è svolta lo scorso 25 luglio, presso il Circolo Libero Pensiero, l’iniziativa “Pastasciutta antifascista” promossa dall’ANPI provinciale, dalla sezione ANPI “Pino Galbani”, dalla CGIL Lecco e dal Circolo Libero Pensiero.

Ospite della serata è stato Riccardo Noury, da 20 anni portavoce di Amnesty International Italia, con cui si è discusso di: punti in comune tra la Resistenza storica e le nuove Resistenze (minoranze, lavoratori, discriminazioni di genere); la situazione in Italia in termini di rispetto dei diritti umani; diritto alla salute e privatizzazione della sanità pubblica. A seguire: Musiche Partigiane con Orchestrina Croccante. La serata, che ha riscosso grande successo, ha visto un'ampia partecipazione con un totale di circa 150 persone.

Una ricorrenza all’insegna della condivisione, dello stare insieme, dei valori di antifascismo, libertà, giustizia e democrazia della Famiglia Cervi. Il 2023 è un anno speciale: sono passati 80 anni dall’inizio della Resistenza italiana e anche dalla storica pastasciuttata che la Famiglia Cervi offrì agli abitanti del paese di Campegine dopo la destituzione e l’arresto di Benito Mussolini, il 25 luglio 1943.

L’origine della ricorrenza risale al 25 luglio 1943, quando alla notizia della caduta del fascismo una gioia spontanea si diffuse in tutta Italia e, nella piazza del paese di Campegine, in provincia di Reggio Emilia, per festeggiare la destituzione e l’arresto di Mussolini, i sette fratelli Cervi con il padre Alcide e la madre Genoveffa, assieme ad altre famiglie, offrirono a tutti i compaesani una pastasciutta antifascista, una pasta in bianco con burro.

A quella temporanea illusione della fine del regime e della guerra seguirono molti mesi di ulteriori sofferenze per il popolo italiano, ma in quel 25 luglio – in quelle ore di speranza – si festeggiò in tutta Italia e quella di Campegine fu una delle feste più originali, diventata nel tempo una vera e propria tradizione per celebrare i valori dell’antifascismo, della libertà, della giustizia e della democrazia. La pastasciutta antifascista è oggi una rete di eventi in tutta Italia, con tantissime manifestazioni tra loro collegate e migliaia di cittadini di tutte le età che in un comune hanno il sentimento di libertà.