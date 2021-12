La Pro Loco di Valmadrera, in collaborazione con il Comune, organizza in data 5 gennaio 2022, alle ore 21, presso il Cinemateatro Artesfera di Valmadrera, via dell'Incoronata 8, un concerto gratuito per tutta la popolazione del gruppo Pax Side of The Moon.

Per partecipare all'evento sarà obbligatorio prenotarsi al seguente link: comunevalmadrera.eventbrite.it, essere in possesso di super green Pass ed indossare mascherine chirurgiche o FFP2.

Il concerto si pone idealmente al termine delle festività natalizie, che ha visto già impegnata la Pro Loco insieme all'associazione NoixVoi, Amici di Parè, al Comune e ad alcuni commercianti per l'installazione delle luminarie e del presepe nella piazza della città.

Il gruppo The Pax side of the Moon è divenuto celebre durante la quarantena del marzo 2020, grazie alla canzone Lombardia, vero e proprio inno che ha unito la regione nei difficili mesi passati.

Il gruppo vanta inoltre diverse esibizioni, tra le altre, al castello Sforzesco di Milano ed al teatro Zelig di Milano. Il batterista è Matteo Canali, valmadrerese, noto nipote d'arte (Claudio Canali è stato infatti cantante del Biglietto per l'Inferno).