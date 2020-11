Venerdì 27 novembre alle ore 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "PD provincia di Lecco" verrà trasmesso l'evento "Sanità e welfare: un'opportunità per le donne?" organizzato dalla Conferenza delle donne democratiche della provincia di Lecco in collaborazione con il Partito Democratico e con i Giovani Democratici lecchesi. L'appuntamento vedrà la partecipazione del Sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, della responsabile Salute e nuovo Welfare PD regionale, Emilia De Biasi, del Segretario generale funzione pubblica CGIL di Lecco, Catello Tramparulo, e della responsabile democrazia paritaria e diritti PD regionale, Diana De Marchi, e sarà moderato dalla giornalista Katia Sala.

«Nella settimana del 25 novembre, giornata mondiale contro la violenza sulle donne, abbiamo deciso di porre l'attenzione su un tema fondamentale ovvero quello dell'occupazione femminile e dei servizi alla persona - commenta Marinella Maldini, segretaria provinciale del Partito Democratico -, ancora più importante da indagare in un momento di difficoltà come quello che stiamo attraversando».

«Questo appuntamento sarà il primo di una serie di tre eventi di approfondimento che hanno l'ambizione di coinvolgere le parti sociali, le associazioni, gli enti e le istituzioni del territorio, che si sono sempre dimostrate sensibili su questi temi, per condividere le strategie e fare rete sulle politiche di genere - continua Maldini -. In questo primo incontro vogliamo concentrarci sulla sanità: i cambiamenti che saremo chiamati ad affrontare dopo l'emergenza non potranno che avere come obiettivo quello di incrementare anche in questo settore l'occupazione femminile, oltre ai servizi territoriali. Inoltre questa fase drammatica ha messo in luce tutte le debolezze e le carenze del nostro sistema di welfare, di cui spesso sono le donne a pagare il prezzo più alto. Partiamo da qui per guardare al futuro con la consapevolezza che un pieno protagonismo delle donne nel rilancio della nostra economia sarà centrale per aspirare ad una società ed una qualità della vita migliore per tutti».