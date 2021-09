"PedalAdda": in bici da Imbersago a Pescate insieme al Parco

In bicicletta nel Parco Adda Nord lungo l’alzaia che costeggia il fiume. L'iniziativa, aperta a tutti, si terrà nella mattinata di domenica 19 settembre. Si tratta di un nuovo evento organizzato dal Parco Adda Nord in ottica di promozione del territorio, questa volta in collaborazione con il Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo.

"La gita in bici si chiama PedalAdda, è la prima edizione e possono partecipare tutti coloro che amano andare in bicicletta - spiegano i promotori - Sia i tesserati alla Federazione Ciclistica Italiana e gli iscritti agli enti della consulta, ma anche chi è semplicemente un appassionato delle due ruote. Non è una gara, ma una pedalata in compagnia con partenza libera (alla francese) dal Lido di Imbersago dalle 8.15 alle 9.30".

Un percorso di 36 chilometri con partenza libera

Il percorso sarà di 36 Kchilometri interamente pianeggiante quindi adatto a tutti, anche alle famiglie, lungo la ciclopedonale fino a Pescate e poi ritorno. La partecipazione è gratuita, ma occorre iscriversi. Per i tesserati FCI sul sito FattoreK. Per tutti gli altri con queste modalità:

Presso la biglietteria del Museo del Ciclismo Madonna del Ghisallo, Via Gino Bartali, 4 a

Magreglio

Via email scrivendo a info@museodelghisallo.it oppure a info@parcoaddanord.it

Telefonando allo 031/965885

Le iscrizioni termineranno venerdì 17 settembre alle ore 12.00, ma sarà possibile farlo anche il giorno della pedalata dalle ore 8 fino alle 9.30 presso il Centro Polifunzionale di Imbersago, in Via Resegone. Il ritrovo per registrazioni, iscrizioni e distribuzione pacco gara ai primi 250 iscritti, è sempre presso il Centro Polifunzionale di Imbersago in Via Resegone, dalle ore 8.00 alle 9.30.