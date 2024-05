Perché Nos arriva a Lecco: un incontro per cambiare la politica europea

Il 17 maggio 2024 alle 19:00 si terrà a Lecco presso il Lecco Hostel (Corso Giacomo Matteotti, 89) l’incontro “Europa: Perché NOS?”. Un evento di due ore aperto a tutti in cui si discuterà di questioni politiche a livello europeo. La discussione verrà incentrata sui quattro piani inclinati che caratterizzano la nostra epoca: il cambiamento demografico, il cambiamento tecnologico, il cambiamento climatico e il cambiamento nel produrre valore economico.

Alessandro Tommasi, creatore di NOS, già founder di Will Media, sarà il “direttore d’orchestra” con i partecipanti che si interrogheranno a vicenda su come riuscire a collaborare per dare forma a una società a prova di futuro.

“NOS è un media-partito nato con un’idea precisa: contribuire a rafforzare l’area dei liberaldemocratici italiani. In questo senso l’accordo con Azione è lo sbocco naturale del nostro percorso che deve culminare in un grande rilancio di quest’area politica dopo le elezioni europee. C’è una comunità là fuori che da troppo tempo fatica a trovare spazio e voce. Non siamo destinati alla cifra singola! Il nostro impegno è mirato a riguadagnare la fiducia delle persone con trasparenza, metodo e accountability”, queste le parole di Tommasi sull’accordo elettorale tra Nos e Azione-Siamo Europei in occasione delle prossime elezioni europee. Un’alleanza che prevede la candidatura di alcuni esponenti di Nos nelle liste di Azione: Alessandro Tommasi nella circoscrizione nord-ovest, Gabriella Zanzanaini e Luca Ungaro nella circoscrizione dell’Italia centrale.