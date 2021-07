Prima edizione di percorso diVino, degustazione di vini nei vari bar realizzata dall'associazione Valmabar di Valmadrera, fondata da una parte dei baristi di Valmadrera con lo scopo di organizzare eventi per coinvolgere la città e i cittadini. A presiederla Marco Valsecchi, con Fabrizio Appiani nelle vesti di vice presidente.

L'evento si terrà il prossimo 19 settembre: il percorso partirà da via San Rocco e si concluderà in piazza Monsignor Citterio. Ai bambini saranno offerti succhi di frutta in tre punti distinti del percorso.

Percorso diVino a Valmadrera

Il Ciavasca's Café aprirà le danze, consegnando il bicchiere, la tracolla, e il primo calice della degustazione. Si proseguirà con Bar Tabaccheria Appiani, B-Art, Angelina Café, Fiore di Luna, Oasi, Barth, Bartesaghi, Ciambellino, Chicherin e infine Whisky & Soda. Ogni bar metterà a disposizione piccole degustazione di salumi gentilmente offerte da uno dei nostri sponsor.

Le prevendite per il percorso diVino si apriranno il 16 agosto e saranno acquistabili in tutti i bar del percorso tranne Chicherin e B-Art. Ci saranno partenze ogni 15 minuti con un massimo di 12 persone per turno, a partire dalle 10.45.

