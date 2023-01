Pesa-Vegia-2023

Dopo due anni caratterizzati da restrizioni con dirette streaming e importanti tagli al programma, la Pesa Vegia torna in tutto il suo splendore. Bellano si appresta così a rivivere la tradizione giovedì 5 gennaio 2023 in un'edizione finalmente completa.

Non mancheranno il presepe vivente, la rappresentazione della corte di Re Erode e del Podestà, l'accampamento dei cavalieri, il corteo delle dame storiche. In serata il traino delle pese e l'inizio della rievocazione, che culminerà con i tradizionali arrivo della barca, incendio del molo e lettura dell'ordinanza dal balcone del Municipio. Seguiranno il corteo dei Re Magi con cammello e l'accensione del falò sul molo.

Per tutta la durata dell'evento sarà disponibile un servizio navetta da Dervio, Perledo e Vendrogno. L'Orrido di Bellano, per l'occasione, sarà aperto alle 10 alle 22.

Il programma completo

Dalle ore 17

Chiusura del centro paese al traffico veicolare

(da via C. Alberto a via XX Settembre)

Apertura ambientazioni:

- Presepe Vivente - Eliporto

- Corte di Re Erode - San Nicolao

- Consiglio Comunale e Corte del Podestà - Municipio

- Casa della Teresa di Pom - Via Porta

- Oasi dei Re Magi - Orrido

- Accampamento cavalieri - Puncia

- Villaggio Storico - Parco dells Rimenbranze

- Corteo Dame Viscontee in giro per il paese

- Possibilità di girl in Lucia, in carrozza e a cavallo

Ore 21.30 - Traino delle pese

Ore 22 - Inizio Rievocazione Pesa Vegia

- Corteo del Podestà

- Arrivo della Barca e Incendlo del Molo

- Lettura Ordinarnza dal balcone del Municipio

- Spettacolo PlrotecnlEo

Dalle ore 23 Corteo Re Magi con cammelli

Ore 24 Accensione falò sul molo