Vai matto per la Cassoeula? Ecco, sul lago, la sagra che fa per te

Vai matto per la "cassoeula", il piatto tipico lombardo a base di verze, costine e altre parti del maiale stufate? Anche tu vuoi mangiarla, magari accompagnata dalla polenta e innaffiata da un buon bicchiere di rosso? A Pescate c'è allora un'iniziativa che fa per te. Nel comune che si affaccia sul lago appena a appena a sud di Lecco si terrà infatti la settima edizione della Sagra della cassoeula (con polenta).

L'appuntamento è per domenica 7 novembre nel parco delle Torrette con il servizio di asporto curato dai volontari delle Sagre di Pescate e il patrocinio dell'Amministrazione comunale. Attenzione: occorre però prenotare visto che anche in passato le "verzate" made in Pescate sono andate a ruba. Le prenotazioni si sono già aperte nei giorni scorsi e sarà possibile prenotare le proprie porzioni fino a mercoledì 3 novembre. Come illustrato nella locandina riportata sotto, gli interessati possono telefonare ai numeri 347/0485052 e 348/4751830. Buon appetito!

