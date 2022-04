1° maggio in Pian Sciresa

Quest’anno il gruppo escursionisti Amici della Croce di Pian Sciresa, con la collaborazione dell’Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Malgrate, ha deciso di riportare in auge la festa del Primo Maggio in Pian Sciresa. Fa il suo ritorno anche lo storico concorso artistico rivolto ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari e medie, dopo oltre 15 anni di assenza.

Come ai vecchi tempi, la giornata iniziera? con il “Memorial Amici di Pian Sciresa”, con ritrovo alle ore 8.00 presso le scuole di via Gaggio. La camminata iniziera? alle 8.30 e seguira? il seguente percorso: via Lorenzina, pista ciclopedonale, sentiero tranquillo Ferranti, Piana, Cippo Alpini, discesa verso la baita. All’arrivo in baita verra? consegnato a tutti i partecipanti una bottiglia con il logo del gruppo escursionisti di Pian Sciresa. Alle ore 11 avverra? poi la premiazione dei gruppi partecipanti al memorial.

Alle 10.30 iniziera? la distribuzione del materiale per permettere ai bambini delle scuole elementari e medie (6-13 anni) la partecipazione alla gara di disegno. Ricordiamo che questo concorso ha da sempre richiamato la partecipazione di tanti bambini, i quali poi vedevano i disegni vincitori appesi nei corridoi delle scuole.

Per i piu? piccoli, sempre alle 10.30, la Scuola dell’infanzia “Casa dei Bambini” di Malgrate organizzera? un laboratorio naturalistico che prevede l’intervento di un agronomo.

Alle 11.30 si svolgera? l’aperitivo sul terrazzo di Pian Sciresa mentre alle 12 il classico pranzo in baita.

Alle ore 15 ci sara? una dimostrazione di Agility Dog a cura dell’associazione A.S.D. Toby Dog.

Alle ore 17 avverra? l’estrazione dei premi della sottoscrizione e la premiazione del concorso di disegno.

Per informazioni: cultura@comune.malgrate.lc.it