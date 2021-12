Pallavolo, Serie B1: Picco Lecco-Costa Volpino

Sfida al vertice per l'AcciaiTubi Pallavolo Lecco Alberto Picco, pronta a incrociare Cbl Costa Volpino. Sabato alle 20.30 il centro sportivo “Al Bione” ospiterà lo scontro diretto tra le due squadre che stanno dominando il girone "B" di Serie B1: davanti a tutti ci sono le padrone di casa, mentre le bergamasche, dopo aver trainato il gruppo nelle prime giornate, sono scalate al secondo posto delle graduatoria.

«Questa partita è molto attesa da tutte le ragazze e dallo staff. Entrambe le formazioni si sono comportate molto bene in questa prima parte di campionato - spiega coach Gianfranco Milano -. Cbl Costa Volpino ha dimostrato ottime doti e qualità, inoltre ha rafforzato la squadra con l’acquisto di Angelini, un ottimo centrale che ha esordito al meglio contro Crema, dimostrando di essere già in buona forma. Immagino che sarà convocata anche per il supermatch con noi. Le ospiti possono contare su un roster di tutto rispetto: Pozzoli e Gatti sono sicuramente molto esperte e talentuose, oltre alle due giovani e promettenti centrali. Noi siamo consapevoli delle nostre potenzialità e scenderemo in campo per giocarci al meglio il risultato. Dopo due partite in trasferta, torniamo sul campo di casa e speriamo di sentire tutto il calore dei nostri tifosi!».

Il pubblico può prenotare il posto sugli spalti, previa registrazione, al seguente indirizzo: https://www.imstiv.it/pallavolopiccolecco/PrenotaPosto.asp