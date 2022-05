Picco Lecco-Capo d'Orso Palau

Alta tensione in casa AcciaiTubi. La Pallavolo Lecco Alberto Picco si prepara ad affrontare la prima delle due partite che potrebbero consegnare la promozione in Serie A2 alla compagine allenata da coach Gianfranco Milano. Un traguardo che la società biancorossa sfiora da due anni, prima cancellato dal Covid-19 e poi impedito, lo scorso anno, dalla Tecnoteam AlbeseVolley in finale play off. Chiusa la stagione regolare al primo posto della graduatoria, la squadra lecchese è pronta a ricevere al “Bione” Capo d’Orso Palau, prima nel girone “A” di Serie B1 dopo un percorso quasi netto (21 vittorie in 22 partite); al termine della gara di ritorno, in caso di parità, verrà effettuato il Golden Set. Chi vince la serie va in cadetteria, chi perde trova la vincente tra Fo.Co.L di Legnano e Chromavis Abo Offanengo.

«È sicuramente un periodo intenso, carico di emozioni. Approdare ai play off significa concretizzare una stagione davvero positiva – spiega coach Gianfranco Milano -. Ora ci attende un finale di campionato fondamentale, sabato alle 21 la gara 1 contro Capo d’Orso Palau e il sabato successivo (il 14) la trasferta in Sardegna. Sarà una partita fondamentale e abbiamo bisogno del sostegno di tutti, pertanto invitiamo al Bione le nostre giovanili e tutti i tifosi della città. Palau si presenterà in ottime condizioni, reduce da un campionato quasi impeccabile. È una squadra che conosciamo molto bene, di grande esperienza e molto in sintonia».