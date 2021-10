“Piccoli & grandi insieme musica” è una rassegna di teatro per famiglie che l’Associazione “Il Cenacolo Francescano” di Piazza Cappuccini Lecco organizza da almeno 25 anni. Nata per proporre film per bambini negli anni è cambiata, abbandonata la proposta di film ha offerto solo spettacoli teatrali dedicati ai più piccoli che hanno visto passare dal cenacolo come spettatori miglia di bambini accompagnati da genitori, nonni e zii. Per molti di questi piccoli spettatori è stato il primo incontro con il teatro, alcuni di loro sono cresciuti e forse si sono appassionati al teatro. In questi anni abbiamo offerto appuntamenti da non perdere, domeniche in cui viaggiare con la fantasia a teatro tra le fiabe e imparare a sognare, per raccogliere le famiglie attorno alla scatola magica del palcoscenico e scoprire insieme che lo sguardo del bambino è una risorsa che nessuno di noi dovrebbe mai perdere, per moltiplicare la realtà, dargli colore, rincorrere la speranza e la fantasia.

La nuova stagione 2021-22 propone una novità: “Piccoli & grandi insieme musica”.

Una rassegna che vede sul palcoscenico diversi “attori” a partire dal Cenacolo Francescano con la sua sala di comunità, al comune di Lecco che ha messo a disposizione un contributo attraverso il “Bando ripartenza”, all’Associazione Culturale Esecutori di Metallo su Carta per quanto riguarda produzioni musicali e materiali didattici, all’associazione La Goccia sul fronte inclusione e comunicazione a all’Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome – Lombardia (Anbima), per il coinvolgimento giovanile e le produzioni musicali. E abbiamo cercato di farlo pensando in maniera più inclusiva possibile, da qui la collaborazione con l’associazione La Goccia e la volontà di pensare anche ai ragazzi con difficoltà (ad esempio quelli con Disturbi Specifici dell’Apprendimento) nella preparazione di tutti i materiali relativi alla rassegna.

Questo il programma:

domenica 10 ottobre , ore 15.30 Concerto gratuito della Banda giovanile rappresentativa Anbima Lombardia nel cortile dell’oratorio della Parrocchia San Francesco di Lecco, prenotazione sul sito www.teatrocenacolofrancescano.it

, ore 15 “Gli Eccentrici Dadarò” presentano “ ”, uno spettacolo musicale per bambini dai 3 anni. Domenica 31 ottobre , ore 15 , Eleonora Savini e Federica Vecchio in “ Pizz”n”zipp ” spettacolo musicale per bambini dai 4 ai 10 anni,

, ore 15 , Eleonora Savini e Federica Vecchio in “ ” spettacolo musicale per bambini dai 4 ai 10 anni, Domenica 14 novembre, ore 15 “Esecutori di Metallo su Carta” con “Le carnaval des animaux” spettacolo musicale per bambini da 8 a 12 anni.

A partire dal secondo appuntamento tutti gli spettacoli vanno in scena nel teatro, i biglietti, 4 euro bambini e 5 euro adulti, si possono acquistare online sul sito del Cenacolo o alla biglietteria del teatro il sabato prima dello spettacolo dalle ore 15 alle 18.30 e il giorno dello spettacolo dalle ore 14.

Informazioni più dettagliate sul sito del Cenacolo Francescano.

Quattro gli appuntamenti in programma a partire dal 10 ottobre (ore 15.30) con il concerto gratuito della Banda Giovanile Rappresentativa Anbima Lombardia nel cortile dell’oratorio della parrocchia.

