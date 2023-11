C'è una data per l'apertura della pista di pattinaggio di Lecco. Una delle tradizioni natalizie più amate dai lecchesi torna in piazza Garibaldi, portando con sé due grandi novità. Venerdì 24 novembre 2023 (ore 16.30) si inaugura la Pista di Pattinaggio XXL di Lecco che, per la prima volta, sarà coperta in modo da poter restare aperta anche nei giorni con meteo avverso. Inoltre, è stato arricchito il palinsesto di eventi collaterali, che vanno a colorare le feste invernali di cittadini e turisti fino a domenica 28 gennaio 2024.

A dare il via alle festività sarà, nel pomeriggio di venerdì 24 novembre, l’ufficiale cerimonia di inaugurazione che, a partire dalle 16.30, vede scendere in pista pattinatori e pattinatrici professionisti della compagnia Sk8 Crew, pronti a cimentarsi nello show "Il Grinch e la favola del Natale". La cerimonia sarà accompagnata da un ricco rinfresco a disposizione di tutti i partecipanti e seguita da un suggestivo concerto della Free Gospel Band. “Siamo pronti a tornare a Lecco venerdì 24 novembre – racconta Michele Uga, direttore della Pista di Pattinaggio XXL – per portare in città il calore e la gioia che già negli anni passati hanno colorato e vestito le festività natalizie in piazza Garibaldi”.

La pista di ghiaccio di piazza Garibaldi torna quindi a far sorridere grandi e piccini una struttura professionale di circa 800 metri quadri, innovata ulteriormente grazie alla copertura, all’installazione di nuovi addobbi natalizi e a un tecnologico impianto di luci a led di ultima generazione che, oltre a suggestivi giochi di luce, garantisce alla pista anche migliori prestazioni in termini sia di efficientamento, sia di sostenibilità energetica. “Lecco si prepara a vivere al meglio i mesi invernali - aggiunge Giovanni Cattaneo, assessore all’Attrattività territoriale del Comune di Lecco - aumentando la propria attrattività grazie alla pista del ghiaccio in piazza Garibaldi. Un appuntamento ormai tradizionale che quest'anno riserverà alcune importanti sorprese, unite alla cura e all'ospitalità con cui i gestori della pista accoglieranno migliaia di famiglie e giovani nelle prossime settimane”.

Nella stagione 2023-2024 la Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi porterà con sé un gran numero di eventi e iniziative collaterali, i cui dettagli saranno svelati proprio in occasione della cerimonia inaugurale.

Orari, biglietti e sconti

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta dal 24 novembre 2023 al 28 gennaio 2024con i seguenti orari 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e prefestivi. Da venerdì 22 dicembre 2023 a domenica 7 gennaio 2024 vale l’orario dei giorni prefestivi e festivi, con apertura continuata dalle 10.30 alle 23. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 10€ per gli adulti e 7€ per i bambini fino a 10 anni. La stessa tariffa di 7€ è riservata per i genitori con almeno tre bambini. Il tempo a disposizione per ogni turno è di un'ora ed è rinnovabile. Le scuole possono organizzare, al mattino durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 5€ all’ora per ogni alunno.