Pizzoccherata d'asporto e zeppole di San Giuseppe a sostegno degli oratori

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Pizzoccherata d'asporto all'oratorio di Germanedo. L'appuntamento è in programma per domenica 19 marzo dalle ore 12. Costo a porzione: 7 euro. Al piatto tipico valtellinese si possono aggiungere anche le gustose zeppole di San Giuseppe (al prezzo di 2,50 euro) preparate in collaborazione con la pasticceria Sole mio del rione lecchese.

C'è anche la possibilità di consegna a domicilio: per informazioni e prenotazioni contattare Sara al numero 335 6219014. L’incasso sarà totalmente devoluto agli oratori di Germanedo, Belledo e Caleotto.