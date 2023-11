Il primo weekend di novembre "illumina" il Planetario

Il novembre al Planetario di Lecco si apre con i miti del cielo autunnale: venerdì 3 Cecilia Corti terrà una proiezione in cupola sulle stelle e i miti del cielo autunnale: la stagione è dominata dalle costellazioni dedicate all'avvincente mito di Perseo e di Andromeda, ma la serata permetterà di viaggiare anche attraverso i racconti di culture di tutto il mondo, con alcuni approfondimenti sugli astri più sfolgoranti e le regioni di cielo più remote.

Sabato 4 novembre invece sarà dedicato ai bambini (fascia consigliata dai 4 ai 7 anni) in cui il protagonista sarà il Piccolo Principe che inviterà i giovani esploratori spaziali in un viaggio nel sistema solare e oltre. Gli spettacoli sono previsti alle 15 e alle 16.30. Il biglietto in questo caso è ridotto per tutti.

Domenica si terrà la consueta proiezione in cupola dedicata alla scoperta del cielo, ideale per chi vuole iniziare a scoprire le meraviglie del cosmo.

Biglietto intero 6 euro, ridotto 4.