Vassena al Planetario è già "sold out". Sabato torna il maialino Gruby

Venerdì 17 novembre il Planetario di Lecco apre per un evento che nell'arco di pochissimi giorni è andato sold out (e per il quale si organizzerà prossimamente una replica): si esulerà dal campo astronomico per un'incursione negli abissi e l'incontro con uno straordinario personaggio, il malgratese Pietro Vassena, ideatore di geniali invenzioni per l'esplorazione delle profondità marine e lacustri. A tenere la serata sarà il giornalista Stefano Bolotta, autore di un pregevole documentario che ha riscoperto la figura di Vassena.

Sabato 18 novembre doppio appuntamento. Presso la struttura alle 15 e alle 16.30 ad attendere i bambini - fascia dai 4 ai 7 anni - ci sarà il sempre più fortunato personaggio griffato Deep Space: Gruby il maialino spaziale (Il biglietto in questo caso è ridotto per tutti). A partire dalle ore 20.30 invece ci si sposterà presso il piazzale di partenza della funivia di Erna dove si potrà invece osservare il cielo con i telescopi del gruppo Deep Space. In questa occasione, oltre al normale biglietto, si può contare sull'agevolazione del biglietto family.

Domenica infine il consueto appuntamento con la canonica proiezione in cupola sul cielo del mese. Per partecipare a tutte queste iniziative occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it.