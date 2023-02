Planetario, raddoppia la crociera di San Valentino. Ma prima gli alieni

Il Planetario di Lecco raddoppia la crociera di San Valentino. Per la ricorrenza degli innamorati la struttura di Palazzo Belgiojoso non propone un viaggio alle Maldive o alle Seychelles, ma ben più lontano: nella Via Lattea, tra i paesaggi più pazzeschi della nostra Galassia.

Sistemi stellari stupefacenti, nebulose meravigliose, esopianeti stranissimi e molto altro. A scegliere le "vacanze" sarà il pubblico stesso, votando col cellulare le proposte di una brochure turistica del futuro. Il primo spettacolo, alle 20.45, è già andato esaurito. Ne è stato quindi previsto un secondo, alle 22.15. Per prenotare occorre andare sul sito www.deepspace.it.

Prima di San Valentino ci sarà un intrigante incontro con gli alieni. Venerdì 10 febbraio, alle ore 21, l'astronomo Stefano Covino parlerà degli Ufo con il taglio e la prospettiva della scienza. Area 51, Roswell, avvistamenti clamorosi ma mai provati. Che cosa c’è di vero dietro tutto questo? Anche in questo caso, la prenotazione va fatta dal medesimo sito.

Domenica 12, alle ore 16, ci sarà la proiezione in cupola dedicata al cielo di questo periodo, ideale per chi vorrà poi partecipare alla serata osservativa di sabato 18 febbraio al piazzale della funivia di Erna.