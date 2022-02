Autopsia di un alieno e crociera per San Valentino

Alieni e San Valentino, un'accoppiata accattivante. Due appuntamenti molto suggestivi terranno banco nei prossimi giorni al Planetario.

Venerdì 11 febbraio, alle ore 21, protagonista sarà Lorenzo Paletti, un esperto del Cicap, il Comitato italiano per il controllo della affermazioni sulle pseudoscienze fondato da Piero Angela. Paletti ha svolto un'approfondita indagine e scritto un avvincente libro sull'autopsia effettuata dall'esercito degli Stati Uniti sul corpo di un presunto alieno e divulgata dall'imprenditore londinese Ray Santilli. Il filmato verrà dissezionato pezzo per pezzo da Paletti per mostrare come si esercitano il senso critico e lo spirito di indagine su uno dei più famosi falsi dell'ufologia. L'ingresso costa 6 euro (intero) oppure 4 euro per chi ha diritto alla riduzione.

Lunedì 14, ricorrenza di San Valentino, il planetario torna a proporre la serata dedicata agli innamorati ma in realtà aperta a tutti: una crociera da sogno nel Sistema Solare, condotta da Cecilia Corti e Loris Lazzati, in cui il pubblico, a cui verrà consegnata una vera e propria brochure di viaggio di un ipotetico tour operator del futuro, potrà scegliere l'avventura da intraprendere votando con il cellulare attraverso un Qr code. Il costo d’ingresso, trattandosi di un'iniziativa speciale, è di 8 euro a testa e non sono previste riduzioni.

Per partecipare occorre prenotarsi dal sito www.deepspace.it.