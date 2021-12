Antimateria - L'Universo al contrario

Esiste un antimondo? Sicuramente esiste una materia al contrario, identica alla nostra ma con carica opposta. Dovrebbe essersi formata col Big Bang allo stesso modo della materia ordinaria, ma là fuori, nell'Universo, non se ne trova.

L'antimateria sembra aver perso la battaglia. Non se ne trova traccia nel cosmo anche perché, a contatto con la materia, avviene l'annichilazione, la distruzione completa con un'immensa emissione di energia. Siccome dovrebbero essersi prodotte allo stesso modo, nessuna delle due in realtà dovrebbe esistere, ma la materia ha vinto.

Questi misteri e altri saranno sviscerati e spiegati da Lorenzo Caccianiga, docente di Fisica all'Università Statale di Milano, nella conferenza al Planetario di Lecco prevista per venerdì 10 dicembre alle ore 21. È obbligatoria la prenotazione attraverso il sito www.deepspace.it, anche se, in caso di posti disponibili, si potrà comunque entrare. Attenti a non comprare un antibiglietto…