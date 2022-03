Come morirà la Terra? Le apocalissi che ci attendono

Come morirà la Terra? E soprattutto come e quando scomparirà la razza umana o l'intera biosfera della Terra? Quali catastrofi cosmiche saranno inevitabili e quali probabili? Dopo due anni di pandemia e con i venti di guerra che infuriano il tema può sembrare poco incoraggiante, ma forse è vero il contrario. Loris Lazzati ne parlerà il 25 marzo, alle ore 21, nell'appuntamento tradizionale con i venerdì del Planetario.

Dagli asteroidi alle supernove, dai buchi neri vaganti ai temutissimi lampi di raggi gamma, ci sono pericoli cosmici a iosa ad attenderci nel futuro. Anche se il vero giustiziere sarà la stella che ora ci sta dando la vita: il Sole.

Le estinzioni di massa del passato ci possono insegnare molto, e la scienza odierna può anche tentare di suggerire rimedi all'inevitabile. In ogni caso, parlarne è affascinante, molto istruttivo e serve a ricordarci che lo spazio è ricco di pericoli e che noi ne facciamo profondamente parte. Il peggior errore è considerarlo come qualcosa di lontano e che non ci riguarda.

Per partecipare occorre prenotarsi sul sito www.deepspace.it.

Biglietti

Intero: 6 euro, ridotto: 4 euro.

Per prenotazione consultare il sito selezionando il form dell'evento prescelto. I partecipanti indicati si considereranno parte dello stesso nucleo familiare. La prenotazione garantisce il posto sino a 15 minuti prima dell'inizio dell'evento: qualora non ci si sia presentati in loco entro tale limite, i posti prenotati potranno essere venduti a altre persone. La prenotazione sarà valida solo dopo avvenuta conferma da parte degli organizzatori. Dopo le 17 del giorno dell'evento non si garantirà che la richiesta di prenotazione possa essere riscontrata.